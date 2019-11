SAN MARZANO SUL SARNO. Una nuova truffa sul web sarà oggetto di un processo, dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore. L'inganno, questa volta, sarebbe stato consumato attraverso un portale in rete di auto usate, utilizzato per convincere della buona offerta il potenziale compratore. E' stato citato direttamente a giudizio per truffa, dalla procura di Nocera Inferiore, un extracomunitario di 36 anni, originario del Marocco, colpevole di aver ingannato una donna residente in Piemonte, sulla vendita di una moto.



Lo straniero, residente nell'Agro nocerino, aveva inserito un'inserzione recante la vendita di una moto Ktm 125 di colore arancione, per il corrispettivo di 1200 euro. In questo modo, garantendo il buon esito della trattativa, convinse la vittima a pagare attraverso vaglia postale la cifra indicata per l'oggetto. Questo il 24 maggio del 2018. La moto, ovviamente, non arrivò mai a destinazione, spingendo la donna a sporgere denuncia, in ragione del fatto che l'uomo fece anche perdere le sue tracce. Con le indagini condotte dagli inquirenti, il 36enne fu successivamente individuato e denunciato a piede libero. Ora lo attende il dibattimento.