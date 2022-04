Truffano anziana e rubano soldi e oro bloccati in autogrill dopo inseguimento

Sono stati denunciati a piede libero, al termine di un inseguimento, durato chilometri, precisamente dalla Costiera fino all'Agro nocerino. Così due truffatori, provenienti dal napoletano, sono stati bloccati ieri dai carabinieri presso l'area di servizio Alfaterna. Qualche ora prima, i due avevano girato per le strade di Vietri sul Mare, riuscendo ad ingannare un'anziana e a rubare dalla sua abitazione denaro e oggetti in oro.

Questo, almeno, secondo le ipotesi investigative. I due avrebbero colpito ad Albori, frazione di Vietri sul Mare, facendo credere ad un'anziana di dover pagare dei soldi in contanti per evitare guai al nipote. Alcuni colpi pare fossero andati a vuoto, viste le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine riguardo la presenza di un'auto sospetta, con a bordo due persone mai viste in zona. Ieri pomeriggio invece, una nuova segnalazione aveva spinto i vigili urbani ad individuare i due, che si erano dati rapidamente alla fuga dopo il possibile colpo commesso poco prima. In auto, infatti, c'erano monili d'oro e denaro contante, finito sotto sequestro. La coppia aveva imboccato rapidamente l'autostrada Salerno-Napoli, per poi terminare la corsa a Nocera Superiore, in autostrada, presso un autogrill, grazie all'intervento dei carabinieri a loro volta allertati contestualmente dalla polizia municipale di Vietri sul Mare. Per i due è scattata la denuncia a piede libero per resistenza, nell'attesa di comprendere a quante potenziali truffe e furti siano collegati entrambi.