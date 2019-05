Lunedì 13 Maggio 2019, 17:57

Approfittò della buona fede di un'anziana donna, che tra l'altro era impegnata ad accudire il marito malato a letto, per sottrarle 2000 euro e poi fuggire via. Finisce a processo con il rito immediato per il reato di truffa un napoletano di 49 anni, colpevole di aver raggirato una donna pochi mesi fa, il 25 febbraio scorso per la precisione, a Cava de' Tirreni. L'uomo, attraverso una prima telefonata e poi presentandosi presso il domicilio della vittima, aveva convinto quest'ultima di essere un corriere. Il suo compito consisteva nel consegnare del materiale informatico alla donna, per conto del nipote. Questo è quello che raccontò il 49enne all'anziana. Quella spedizione era destinata al nipote, ma per ritirarla serviva sborsare la cifra di 2000 euro in contanti. L'anziana, di 78 anni, fece accomodare il finto corriere in casa, poi andò a ritirare il denaro. Una volta presi i 2000 euro, il finto corriere si dileguò. La procura di Nocera Inferiore contesta al 49enne non solo l'accusa di truffa, ma anche l'aggravante di aver agito su una persona incapace di difendersi, ostacolandone "la pubblica o privata difesa". La donna si trovava in casa, impegnata ad accudire il malato gravemente ammalato, per via di un aneurisma celebrale, come lei stessa raccontò alle forze dell'ordine, con la denuncia. Una circostanza fatta propria anche dalla procura di Nocera Inferiore, che l'ha inserita nel capo d'imputazione, per sottolineare l'azione balorda dell'uomo. Nel pacco che le fu consegnato trovò pezzi di bigiotteria di scarso valore.