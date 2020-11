Nell’ambito dell’azione di contrasto ai reati predatori perpetrati in questa provincia, il questore di Salerno ha irrogato la misura di prevenzione del Divieto di Ritorno nei Comuni di Maiori e Minori, per la durata di anni tre, nei confronti di L.D., trentacinquenne pregiudicato napoletano, responsabile del reato di truffa aggravata in danno di due anziani ultrasettantenni e di tentata truffa nei confronti di una donna sessantenne, commesse nei citati Comuni. Il L.D., con il pretesto di dover recapitare un profumo ordinato dal figlio, si faceva consegnare dalle anziane vittime la somma di circa euro 100 in contanti, come corrispettivo dell’acquisto. La pronta intuizione della donna sessantenne, che allertava le forze dell'ordine., impediva, invece, al reo di portare a compimento il reato nei suoi confronti.

