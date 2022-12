Truffe via whatsapp agli anziani, allarme a Buccino

Le truffe o i tentativi di truffa agli anziani corrono anche sul filo della messaggistica veloce quale è wathsapp. A Buccino, a lanciare un avvertimento, è stato un messaggio social del Comune che ha avvertito le famiglie di una segnalazione giunta dagli stessi carabinieri.

«Il comando dei carabinieri locale ha riferito che ignoti malviventi hanno contattato una signora anziana di Buccino per il tramite di messaggi WhatsApp, al fine di perpetrare nei suoi confronti una truffa. Lo stesso avviene spesso con altre modalità ed in tante altre occasioni», scrivono sollecitando la massima attenzione da parte dei familiari affinché i propri cari non cadano nella rete. Da parte delle forze dell'ordine, invece, l'immediata azione di contrasto investigativa per risalire agli ignoti autori.