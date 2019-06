Sabato 29 Giugno 2019, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 07:12

Sono 54 le persone che saranno processate a seguito di una maxi indagine concentrata su una serie di truffe all’Inps e all’Agenzia delle Entrate. Due giorni fa, il gup Leda Rossetti ha fissato l’inizio del processo per il prossimo 13 novembre, dinanzi al primo collegio del tribunale di Nocera Inferiore, con il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. Altre due invece, tra cui un imprenditore, hanno definito la loro posizione patteggiando una pena di 8 mesi e di 2 anni e 10 mesi. L’inchiesta, ribattezzata «Leonardo», coinvolge imputati residenti nell’Agro nocerino sarnese e nel Napoletano.Per un’altra decina di posizioni è stato sollevato un problema di competenza territoriale. La lunga attività investigativa condotta dai carabinieri della sezione di p.g. guidata dal luogotenente Alberto Mancusi portò a ricostruire le basi di un «sistema» concentrato sulla costituzione fittizia di rapporti di lavoro alle dipendenze di diverse società, allo scopo di conseguire indebitamente prestazioni previdenziali.Commercialisti ma anche professionisti, avrebbero creato dal nulla società vuote, poi intestate a dei prestanome, che servivano per assumere e poi licenziare i lavoratori. Non prima però, di aver maturato tutti i presupposti di legge per beneficiare di maternità, malattia e disoccupazione. Il danno calcolato per l’Inps fu di circa due milioni di euro. Molte delle truffe sarebbero state perpetrate anche sui rimborsi Iva. In questo senso, oltre all’Inps, risulta parte offesa nell’intero procedimento anche l’Agenzia delle Entrate. Ventitré furono invece le persone indagate nel solo Agro nocerino.