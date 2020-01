«Il cancro se n'è andato. La gioia che ho provato è stata incontenibile, nascevo per la seconda volta». Ha ancora gli occhi che brillano mentre dà la notizia a chi gli chiede, in un misto tra speranza e reverenza, come sta. A sei mesi dalla terribile diagnosi, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe è pronto a raccontare, per la prima volta, la battaglia che l'ha visto vincitore.



Come si è accorto della malattia?

«Facevo fatica a deglutire, pensavo a un problema di reflusso gastroesofageo. Mi sono recato all'ospedale di Battipaglia dove mi hanno fatto una gastroscopia e immediatamente mi hanno detto che c'era un problema serio. Ho fatto altre analisi ed è arrivata la diagnosi. La mia difficoltà a deglutire era un carcinoma di secondo livello all'esofago, non molto esteso ma molto aggressivo, quasi occludeva la bocca dello stomaco».



Come ha preso la notizia?

«Mi sono sentito smarrito. Per carattere tendo a non drammatizzare mai, sono sempre ottimista e guardo sempre il lato positivo delle cose. Quando ho sentito il medico che scandiva la parola tumore, ho avuto un attimo di buio. Un secondo prima ero sano e un secondo dopo mi avviavo nel difficile cammino di terapia che le persone affrontano per provare a sconfiggere quello che tutti definiscono il male del secolo. Ho avuto paura ma poi la mia indole ha prevalso. Ho cominciato a lottare».



Quanto è durata questa battaglia?

«La diagnosi è arrivata alla fine del mese di giugno mentre gli esami post operatori sono arrivati la settimana scorsa. Sono stati sei mesi molto difficili. Difficili dal punto di vista fisico perché ho affrontato una terapia - che prima dell'intervento ha previsto chemio e radioterapia - molto tosta e questo mi ha molto debilitato fisicamente; e dal punto di vista psicologico perché ho non ho mai voluto mettere in stop la mia vita e le mie attività ma comunque ho pagato in termini di stanchezza e disagi ma sono felice di averlo fatto».



Come sono stati questi sei mesi?

«Non mi sono mai fermato. Ho continuato a svolgere il mio mandato, non ho saltato una riunione, un festeggiamento, un impegno. Per me era vitale non venire meno ai miei impegni e soprattutto non dare vantaggio alla malattia, per questo ho dato tutto me stesso. Oggi, a distanza di sei mesi, posso dire che il mio approccio a questa cosa è stato fondamentale. Ed è quello che dico a tutti coloro che, sentendomi vicino nei loro momenti di difficoltà, mi chiedono come si fa ad affrontare questa bestia nera. Non abbattendosi, curandosi e credendo che si può vincere».



Arriva un momento, agli inizi di settembre, in cui la malattia da privata diventa pubblica. Come mai questa scelta?

«In realtà è stato un effetto collaterale. Da settimane ormai in città si vociferava di questa cosa, io non ho mai voluto tenerla nascosta ma neanche avevo fatto annunci. In giro c'era una psicosi e quindi una sera, rischiando di rovinare una serata del Premio Fabula del mio Andrea, sono salito sul palco e mi sono rivolto alla mia comunità. Non ho subito pensato al fatto che ci potesse essere un giornalista che, giustamente, lo avrebbe riportato. In quel momento c'eravamo io e la gente di Bellizzi, volevo rasserenarli e digli che sarei stato bene. E invece poi sono finito su tutti i quotidiani online. Da quel momento, però, ho scelto di non parlarne pubblicamente perché la malattia andava sconfitta e non potevo distrarmi».



La malattia è arrivata in un momento molto felice della sua vita, le va di raccontarlo?

«Ero reduce dalle gioie di una campagna elettorale che mi ha visto vincitore, cominciava un nuovo quinquennio di amministrazione nei quali ci siamo prefissi obiettivi importanti. Ero molto felice, pronto a dare tutto me stesso per la mia città. Nel frattempo ho saputo che sarei diventato nonno per la prima volta e quindi può immaginare che era davvero un momento molto bello ed intenso. Tutta questa bellezza, però, non è stata spazzata via dalla diagnosi: era l'obiettivo a cui tendere. Dovevo e volevo averla tra le mani, ci ho creduto con tutto me stesso».



A causa degli accertamenti che hanno preceduto l'intervento, non ha assistito alla nascita del piccolo Domenico. Come ha gestito questo momento a distanza?

«Ero molto dispiaciuto ma in quel momento prevalevano la voglia di stare bene e la speranza che mio nipote nascesse sano e forte, dunque ho preferito non concentrarmi sulla distanza ma sul duplice obiettivo. I momenti concitati della nascita li ho vissuti grazie alla mia famiglia che con l'ausilio della tecnologia mi ha fatto assistere a tutto come se fossi lì. La mia famiglia è stata, senza dubbio, una grande alleata. Mia moglie Anna e i miei figli, Michele ed Andrea, mi hanno accompagnato lungo tutto il percorso e per questo non finirò mai di ringraziarli. Voglio ringraziare anche tutti i miei amici e la mia squadra».



La comunità di Bellizzi ha vissuto insieme a lei questi sei mesi di lotta?

«L'ondata di affetto che mi ha travolto è andata molto oltre le aspettative. C'è chi mi ha chiamato di notte, chi addirittura mi ha raggiunto a Verona nelle immediatezze dell'intervento. Quando sono tornato a casa dopo l'operazione è stata una festa. Spero davvero di meritarmi tutto questo amore perché oggi posso dire che mi è servito ed è stato determinante per mantenere alto il morale lungo tutto il percorso».



In realtà sarebbe dovuto rientrare dopo almeno dieci giorni dall'intervento e invece non è andata così

«Ho fatto molto arrabbiare i miei medici perché mi fu consigliato di restare a Verona per almeno una settimana dalla mia dimissione dall'ospedale. Invece ho resistito 48 ore scarse, sono salito in auto e sono tornato a casa. Avevo bisogno di casa mia, del mio mondo, della mia gente. Forse sono stato superficiale perché la prima cosa che ho fatto è stato passeggiare in via Roma. Quando lo hanno saputo, perché intanto la voce si era sparsa, i miei figli sono venuti a prelevarmi di peso per portarmi a casa. Ma ero felice, stanco ma felice. Tengo molto a ringraziare i miei medici di Battipaglia, Salerno e Verona per avermi curato: al dottore Giovanni Di Cunzolo per aver individuato subito la malattia, alla dottoressa Clementina Savastano, al dottore Davide Di Gennaro e a tutto il team di medici ed oncologi del San Leonardo per avermi preparato all'intervento ed al team del professore Giovanni De Manzoni dell'ospedale Borgo Trento di Verona per avermi operato. Tutti loro si sono occupati di me in maniera ineccepibile, dimostrando che la sanità italiana è un'eccellenza».



Progetti per il futuro?

«Adesso mi dedico alla riabilitazione, proseguirò il mio mandato perché ci sono moltissime cose che voglio fare e, ultima cosa, ma non meno importante, voglio impegnarmi a favore della prevenzione. Fare prevenzione è fondamentale così come non perdere mai la speranza». © RIPRODUZIONE RISERVATA