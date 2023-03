Turbativba d'asta e peculato, dopo 4 anni parte il processo Ecoambiente

Turbativa d’asta, falso e peculato: parte finalmente il processo Ecoambiente, la partecipata della Provincia che si occupava di smaltimento rifiuti. Ieri i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, dopo due ore di camera di consiglio, hanno rigettato le questioni preliminari e hanno aperto il dibattimento. I legali (nel collegio i penalisti Gino Bove, Guglielmo Scarlato, Antonio Feleppa, Francesco Dambrosio, Antonio Zecca e Michele Sarno) avevano infatti chiesto la nullità del capo di imputazione per indeterminatezza e se tale eccezione fosse stata accolta, gli atti sarebbero stati restituiti al magistrato che avrebbe dovuto riformulare le accuse con il rischio che l’intero procedimento, già “alleggerito” di alcune ipotesi di reato cancellate dalla prescrizione, sarebbe dovuto ripartire daccapo. Si torna in aula il prossimo 4 maggio quando saranno ascoltati i primi quattro testi della Procura.Era il novembre 2019 quando il gup Gennaro Mastrangelo, all’esito dell’udienza preliminare, dispose il rinvio a giudizio per tutti gli imputati.A giudizio restano Gianluca De Santis, direttore generale della società; Attilio De Nigris, membro della commissione di gara; Mario Capo, amministratore delegato; Domenico Ruggiero, presidente della commissione gara e direttore tecnico di Ecoambiente Salerno; Giuseppe D’Acunzi, anche lui presidente commissione di gara; Vincenzo De Vizia, socio e presidente Cda della De Vizia Trasfer; Marisa Lombardi, socio della De Vizia; Luigi De Rosa, socio della Smet Spa; Cosimo Montesfusco, responsabile unico del procedimento per Ecoambiente; Vincenzo Manzo, membro della commissione di gara; Maurizio Buccella, direttore dei lavori per Ecoambiente; Aroldo Berto legale rappresentante della Gel Spa; Sara Fariello, componente del consiglio di gestione; Roberto Bellizia, revisore unico presente al consiglio di gestione; Giovanni D’Antonio, membro del consiglio di gestione; Vincenzo Albini e Marco Lauretti, imprenditori e rappresentanti della Gbs General Broker service srl ed Rm srl; Walter Elizzi, rappresentante della Credit Land srl; e Vincenzo De Prisco dell’istituto italiano anticorruzione.Le accuse vanno a vario titolo dalla turbata libertà degli incanti alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, fino al peculato e alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale.