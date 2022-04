Turismo a Salerno, numeri record tra Costiera Amalfitana e Cilento

Record di presenze nelle zone turistiche del salernitano. Il complesso monumentale di Villa Rufolo a Ravello è stato tra i luoghi più visitati ed apprezzati della Costiera Amalfitana in queste ultime festività pasquali. Dalla domenica delle palme al lunedì in albis si sono registrate 11.706 presenze, con la giornata di Pasqua a farla da padrone con ben 1.634 ingressi.

«Numeri davvero eccezionali - ricorda la fondazione Ravello - se confrontati con le festività pasquali 2019, anno record di presenze per il monumento simbolo di Ravello: allora furono 10.269 le presenze. Nel confronto con l'ultima Pasqua pre-pandemia si registra quindi un incremento di visitatori a doppia cifra: +14%». Altro dato interessante risulta la percentuale di turisti stranieri rispetto al totale: nel 2019 erano il 74% mentre quest'anno il 57%: «Dati molto incoraggianti questi, che certificano la ripresa turistica della città della Musica e dell'intera Costiera Amalfitana ritornata meta privilegiata dei turisti europei ed extraeuropei», conclude la nota.

Ottimi anche i dati dei visitatori registrati dal parco archeologico di Paestum e Velia nelle festività pasquali. Nel lungo weekend da sabato a lunedì in Albis, sono stati 6.667 i visitatori che hanno scelto di recarsi nei due siti magno-greci di Paestum e Velia. Pasquetta è stata la giornata di maggiore affluenza con 3.076 presenze. È stato così recuperato il gap pre pandemico degli ultimi 2 anni con il raggiungimento dei numeri del 2019, quando i templi di Paestum furono visitati da 4.597 persone a Pasqua e Pasquetta, a fronte delle 4.747 di quest'anno.

«A Paestum e Velia, i festeggiamenti pasquali quest'anno sono avvenuti in grande stile - commenta il direttore Tiziana D'Angelo - le aree archeologiche e il museo erano gremiti di visitatori da diverse parti dell'Italia e del mondo. Una ripresa straordinaria che ci ha portato a raggiungere e superare il numero di ingressi registrati l'anno prima dell'inizio della pandemia. Ho da poco preso servizio e sono già estremamente orgogliosa dello staff del Parco e della nostra comunità, che hanno dimostrato in questi ultimi due anni incredibile forza e resilienza. Si tratta senza dubbio di un risultato importante che ci dà nuova energia e motivazione, e per noi è solo l'inizio»