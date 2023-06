Il tutto esaurito, per questo fine settimana del 2 giugno, nelle strutture ricettive di Salerno e di molte località turistiche della provincia è vicino. Tantissimi sono gli stranieri e non mancano le novità nelle vacanze salernitane con qualche turista che gradisce le escursioni private in barca nelle calette della Costa d’Amalfi.

«Salerno va verso il tutto esaurito, siamo intorno all’85% di occupazione, quindi è probabile che, con il last minute, si possa raggiungere il sold out», osserva il presidente di Abbac, Agostino Ingenito, rilevando «buoni risultati in Cilento, mentre gli operatori della costiera amalfitana ci dicono che hanno prenotazioni confermate per tutto il weekend del 2 giugno». «Riscontriamo – avverte Ingenito - un aumento, rispetto al passato, dell’offerta ricettiva, quindi è più cara la vacanza a Salerno e in costiera amalfitana: la forbice degli aumenti oscilla tra il 10 e il 25%. Questo è dovuto in parte ai picchi inflattivi, a dei costi effettivi anche energetici. Però mettiamo in guardia i consumatori anche dal rischio speculazione. Ecco perché consigliamo di verificare che la struttura sia effettivamente regolare e di adottare quelle precauzioni e tutele già previste dalla Carta europea del turista». Il presidente di Confesercenti provinciale Salerno, Raffaele Esposito, parla di «aspettative alte» e di «occupazione buona a Salerno città e provincia». «L’incognita – dice - è il meteo che ha fatto desistere qualcuno, 5% circa. Dunque, si prospetta un ottimo ponte e gli operatori attendono di iniziare a lavorare, sono pronti da tempo. Maggio è stato drammatico per il maltempo». «Il trend – evidenzia Esposito - è positivo, c’è voglia di visitare la nostra provincia. Stimiamo che la percentuale di prenotazioni per questo fine settimana possa assestarsi su circa il 75-80% in provincia di Salerno. Il sold out, già da ora, si registra solo nelle città d’arte, come a Napoli. Con il conforto del meteo, sicuramente, arriveremo al tutto esaurito». Per Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo, «finalmente con questo lungo ponte possiamo ritenere aperta l’estate 2023. I numeri che ci arrivano dalle località della provincia di Salerno, capoluogo compreso, ci restituiscono un quadro molto positivo a livello generale. Si può affermare che si registrerà il tutto esaurito», con la complicità del «clima favorevole che ha consentito alle persone di programmare questo short break e sicuramente per quanto riguarda la destinazione a Sud, il Cilento, la notizia della riapertura della Mingardina e della strada che collega l’uscita di Poderia a Palinuro e Marina di Camerota ha permesso di poter pianificare con maggiore serenità il viaggio ai nostri ospiti». «Restano le problematiche legate alla fragilità dei nostri luoghi – ricorda - e in tal senso la Fenailp Turismo ha proposto agli enti la predisposizione di un piano regionale di risanamento per evitare che, alle prime piogge insistenti, si ripresenti il problema».

Antonio Ilardi, a capo di Federalberghi Salerno, definisce «consistente» il flusso turistico a Salerno e provincia per il ponte del 2 giugno, in particolare di stranieri provenienti «da Sudamerica, Spagna, Inghilterra, Francia, Danimarca. Ma, c’è anche turismo italiano proveniente dalle regioni del Nord». «Il brand di attrazione – sottolinea - è dato dalla costiera amalfitana. Stiamo notando un particolare interesse per le escursioni private in barca dirette verso le calette della costiera amalfitana. In seconda battuta, il sito archeologico di Paestum attrae sempre tanti visitatori». Per Ilardi, «l’esperimento della rete museale fatto a Salerno è lodevole, ma va potenziato in termini di orari di accesso ai siti e di creazione di un unico punto di prenotazione per tutte le strutture». Nel frattempo, «come Federalberghi ci stiamo facendo carico di consegnare ai turisti le brochure predisposte dal Comune di Salerno. I turisti gradiscono questo tipo di informazioni. Negli altri punti della provincia stiamo consegnando ai turisti che ce le richiedono mappe e brochure descrittive delle principali attrazioni della regione Campania, così da concorrere al raggiungimento dei risultati di tutta la filiera turistica», conclude.