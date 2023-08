I turisti promuovono Salerno. Se non a pieni voti, quasi. I commenti lasciati sui principali portali di recensioni turistiche sono infatti favorevoli, anche se qualche critica non manca. I voti più alti sono legati alla posizione strategica tra le due costiere, alla buona tavola, alla sicurezza percepita e alla bellezza delle passeggiate tra lungomare e centro storico. I punteggi iniziano a diminuire quando si parla di trasporti, di segnaletica, di manutenzione del verde pubblico e di carenza di spazi pubblici pensati su misura per le famiglie. Problematiche ben note ai salernitani che dovrebbero spingere gli addetti ai lavori e l’amministrazione comunale a intervenire per migliorare ulteriormente l’offerta e difendere a denti stretti la posizione che la città è riuscita, non senza fatica, a conquistarsi sullo scacchiere del mercato turistico.

«Ho un’esperienza ultradecennale nel settore, sia acittà che ae devo dire che negli anni lo scenario è profondamente cambiato in positivo - racconta, titolare di b&b - Prima l’afflusso degliiniziava a maggio, ma già a partire dalla seconda settimana di luglio si interrompeva. Adesso non è più così, si lavora molto bene anche dopo. Abbiamo ricevuto tanteda parte di russi, polacchi, israeliani, finlandesi che vogliono vivere il territorio e chiedono informazioni su spiagge incontaminate, sentieri per dedicarsi al trekking e luoghi dove gustare la. Hanno tutti le idee molto chiare e, per la, sono attratti dalle degustazioni di vino e dalle passeggiate nei limoneti, oltre che dalle bellezze naturali del territorio. Per quanto riguarda Salerno l’afflusso è dettato principalmente da unche apprezza la città, i suoi gioielli, la sua tranquillità, alcune sue chicche come ad esempio il rione Fornelle. Qualche lamentela c’è sul sovraffollamento delsu gomma, ma qui deve scattare l’esperienza di noi operatori nel consigliare ai nostri ospiti di servirsi delleche, viceversa, funzionano benissimo. Siamo in un momento importante e sarebbe utile riuscire a creare unper potenziare ulteriormente l’offerta».

Ne è convinto anche Gaetano Ricco, presidente della cooperativa Radio Taxi Salerno: «In passato le critiche erano maggiori, in particolare per quanto riguarda la pulizia e i servizi. Adesso mi sembra che siano stati fatti dei passi in avanti e i commenti che registro sono sempre più che lusinghieri. Piace molto la passeggiata a piazza della Libertà, è un bel biglietto da visita per chi non è mai stato da queste parti. E poi il Museo Diocesano e il Castello di Arechi che continuano a essere le mete più gettonate». Ma è proprio il Castello a far registrare delle criticità, come evidenzia la guida turistica Paola Valitutti: «Il mitico 19 è un bus che non ha orari strutturati per i turisti. Passa ogni ora o ogni ora e mezzo e questo crea indiscutibilmente dei problemi. Tanti vengono puntualmente lasciati a piedi, non sanno come fare per assicurarsi una visita e restano insoddisfatti della loro esperienza. Negli anni scorsi, insieme ad Adriano De Falco e Gianluca De Martino, abbiamo condotto una battaglia all’ultimo sangue per rivendicare l’apertura del cancello che consente di arrivare in questa parte della città a piedi. L’abbiamo spuntata, ma il percorso non è adeguatamente segnalato e manca un semaforo a chiamata. Servirebbero delle navette e un minimo di comunicazione in più per chi invece ha voglia di camminare». La segnaletica rappresenta un’altra nota dolente: «Vero è che sono state stampate delle mappe, ma sono ancora poche e mal distribuite - sottolinea Adriano De Falco, guida e titolare di una casa vacanze - Ci sono pochissimi Info point, non ci sono sufficienti indicazioni per chi arriva alla stazione ferroviaria e vorrebbe raggiungere il Duomo o la costiera amalfitana». «La qualità del mare quest’anno è stata pessima - sbotta Ivan, titolare di un b&b – La mia struttura si trova a Torrione, a poca distanza dalla spiaggia. Se l’acqua è sporca, piena di schiuma, è evidente che per noi è un danno».