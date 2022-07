Turista di Modena cade sul Sentiero degli Innamorati di Ascea: recuperata

Una turista di Modena di 42 anni caduta ieri pomeriggio in un dirupo, lungo il Sentiero degli Innamorati di Ascea, è stata salvata dai vigili del fuoco. La malcapitata stava facendo un'escursione in comitiva quando è improvvisamente caduta.

Immediatamente è scattato l'allarme con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania con il caposquadra Adinolfi che hanno dovuto ricorrere all'ausilio dell'elicottero per trarre in salvo la signora.

La donna è stata, quindi, condotta in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.