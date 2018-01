Giovedì 4 Gennaio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 06:45

PRAIANO - È ripartita nel tardo pomeriggio di ieri alla volta di Belluno la salma di Mariangela Callegaro, la sfortunata turista veneta che ha perso la vita nel mare della Costiera Amalfitana dopo essere stata risucchiata da un’onda assassina, a Praiano, insieme con il marito e la sua amica. Il momento del dolore, l’ennesimo di questo incubo iniziato la mattina del 2 gennaio, è arrivato per tutti poco dopo le 17 di ieri. Nella sala mortuaria dell’ospedale Costa d’Amalfi dove è stata ricomposta la salma della 56enne per essere trasferita a Belluno a bordo di di un carro funebre. Ad assistere al mesto rituale il marito, miracolosamente sopravvissuto e ancora visibilmente sotto choc, e l’amico ingegnere che per primo, martedì mattina, diede l’allarme dopo che il mare agitato trascinò in mare sua moglie, anch’ella sopravvissuta, la donna rimasta poi vittima dell’incidente e suo marito. Un dramma che ha sconvolto tutti e che lascerà il segno.«È accaduto tutto in un attimo» avrebbe ripetuto anche ieri l’amico della vittima. Lui, quella mattina era riuscito a scampare all’onda assassina perché, a quanto pare, poco più avanti rispetto agli altri tre. «È successo tutto all’improvviso» avrebbe detto l’uomo: al sindaco di Praiano, ma anche al personale del presidio sanitario di Castiglione dove anche ieri mattina si era recato con il marito della signora Mariangela per gli ultimi adempimenti burocratici utili a definire il trasferimento della salma. «Ci siamo sentiti in mattinata – spiega il primo cittadino di Praiano, Giovanni Di Martino – Il marito della signora Mariangela sta bene ma è visibilmente sotto choc. È stato dimesso dal presidio di Castiglione nella serata di martedì insieme con la loro amica che ha riportato solo una forte contusione. Abbiamo offerto a tutti loro supporto manifestando la nostra vicinanza in questa tragedia che ha segnato fortemente la comunità di Praiano». La salma della signora Mariangela è partita per Belluno poco prima delle 18 a bordo di un mezzo della società «Servizi Funebri Costiera Amalfitana» a cui la famiglia ha affidato il compito di occuparsi del trasporto. Accanto all’autista avrebbe viaggiato anche il marito della vittima, mentre l’altra coppia è ripartita a bordo dell’auto di un amico giunto in Costiera per riportarli a casa.