Venerdì 29 Giugno 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 28 Giugno, 23:48

Assolto perché il fatto non sussite Salvatore Trapanese, il 51enne che era stato accusato della morte di un turista tedesco in seguito alla rapina che il malvivente aveva messo a segno nei confronti dello straniero. La sentenza di assoluzione è stata emessa ieri, al termine del rito abbreviato, dal gup del Tribunale di Salerno Giovanna Pacifico. Era il 3 marzo 2016 quando Horst Van Randen Borgh morì: aveva oltre 90 anni e circa un mese prima era stato avvicinato e spinto da Salvatore Trapanese (difeso dall'avvocato Michele Sarno) che voleva sottrargli del denaro. Una spinta che fece cadere il turista che, per le ferite riportate, fu ricoverato in ospedale. Morì dopo essere stato dimesso e per questo venne aperta un'inchiesta giudiziaria per fare chiarezza su quella morte.