Sabato 21 Luglio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 20 Luglio, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIGNANO CILENTO - Una donna di origini siciliane è morta nella serata di giovedì scorso, mentre viaggiava a bordo di un treno diretto a Milano. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per la signora, colpita da un improvviso arresto cardiaco, non c’è stato nulla da fare. L’allarme è stato lanciato alle 23: la donna, originaria di Catania, poco prima, all’altezza di Prignano, aveva accusato un improvviso malore e si era accasciata. Era stata poi subito soccorsa da altri passeggeri che si trovavano sul convoglio e che, compresa la gravità della situazione, avevano allertato il personale del treno. Mentre il convoglio si apprestava a fermarsi nella stazione di Agropoli, è stata attivata la centrale operativa del 118 che ha inviato l’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra in postazione presso l’ospedale di Agropoli.