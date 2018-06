Giovedì 28 Giugno 2018, 00:54 - Ultimo aggiornamento: 27 Giugno, 19:38

Disavventura questo pomeriggio sul sentiero Le Tese, che ​va da Positano a S. Maria del Castello, per una turista straniera rimasta ferita a una gamba. La donna, di nazionalità tedesta, è stata soccorsa dopo la richiesta da di aiuto inoltrata al 118, dagli specialisti del corpo nazionale alpino e speleologico della CampaniaDopo aver individuato il punto in cui si trovava le hanno portato così i primi aiuti in attesa dell'arrivo dell'elicottero del 118. Il mezzo aereo che ha volteggiato per un po' sulla zona è poi atterrato sull'aimbarcadero di Positano da cui si è nuovamente alzato in volo con a bordo gli specialisti che avrebbero dovuto calarsi col verricello. Ma a quanto pare il vento avrebbe impedito l'operazione di recupero.La donna, che aveva riportato una slogatura alla caviglia, è stata poi trasferita in barella dal corpo nazionale alpino e spelologico della Campania e dai volontari di Positano, e consegnata alle cure dei sanitari.