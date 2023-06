Da giorni è diventato l’incubo di titolari di attività e strutture ricettive nel Cilento. Un ragazzo poco più che trentenne, di nazionalità straniera, soggiorna e consuma in alberghi e bar e poi fa perdere le proprie tracce senza pagare.

L’allarme è scattato due giorni fa ad Agropoli dove il titolare di una struttura ricettiva aveva lanciato un appello ai colleghi operatori del settore chiedendo di prestare attenzione a questo ragazzo, classe 95, almeno questi i dati che si evincono dalla carta d’identità che ha fornito, che si aggira con un bancomat senza disponibilità economica. Da Agropoli si è spostato a Casal Velino Marina, dove ha tentato di fare il check in presso un noto albergo della zona.

Anche qui è stato denunciato ai carabinieri. Ad Ascea, meno di due ore dopo, ha acquistato merce per un importo di 22 euro in un’area di servizio e, giurando di tornare con i contanti dopo il prelievo, ha fatto perdere le proprie tracce. Un ragazzo è riuscito a fotografare i documenti e il bancomat. Le foto, adesso, fanno il giro delle chat Whatsapp. Anche sulla scrivania dei carabinieri della stazione di Ascea Marina, sono giunte diverse segnalazioni. Il giovane, munito di solo bagaglio a spalla, prenota alcuni giorni di soggiorno negli hotel e poi, un giorno prima del previsto check out, non fa ritorno in albergo.

Arriva senza prenotazione e al pagamento risultano problemi di Pos che poi viene rimandato ai giorni seguente. «Attenzione a questo ragazzo. Ha consumato e voleva pagare con una carta che dava transazione annullata, poi ha detto che sarebbe andato al bancomat a prelevare. Ancora non è tornato, sicuro si è perso: dategli una mappa o le giuste indicazioni nel caso lo vedeste in giro. Scherzi a parte fate attenzione perché sono giorni che lo fa in giro per il Cilento», dice ironicamente un post di denuncia pubblicato sui social dal titolare di un bar. I carabinieri hanno avviato le ricerche.