Turisti a spasso sull'Ape Car: a Vietri il comune attiva tre motocarrozzette per le vacanze romantiche

Anche Vietri segue la tendenza e da questa estate ha lanciato in pista, anzi in strada, gli Ape Calessino. Già, proprio quei suggestivi mezzi a tre ruote che città come Firenze e Roma hanno adottato per offrire ai turisti indimenticabili romantic tour. Il servizio, attivato mediante una procedura di assegnazione delle licenze di noleggio per Ape Car, è stato ideato nell’intento di incrementare il sistema di trasporto pubblico locale ma con quel tocco in più a mezzadria tra suggestione è romanticismo.

«Le tre nuove attività di motocarrozzette con licenza comunale che fanno conoscere il nostro territorio attraverso un simpatico tour sono il frutto di una piccola idea nata per creare da un lato nuove attività economiche imprenditoriali sul territorio e dall'altro incrementare i servizi di trasporto con un mezzo caratteristico e più agevole per i turisti, compatibile con le strade del centro storico, con l’ambiente e con la conformazione del territorio. Frazioni comprese.

Un nuovo servizio che l’amministrazione comunale ha voluto mettere a disposizione di quanti scelgono Vietri sul Mare per le loro vacanze o per una semplice visita del territorio.

Partiti a inizio estate gli Ape Calessino sono già entrati a pieno regime e in base a quellie che saranno le risultaze, il comune valuterà una eventuale implementazione di servizi e di licenze per gli anni futuri.