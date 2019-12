BATTIPAGLIA. Ormai, nulla più sembra in grado di fermare gli “inquinatori seriali” a Battipaglia. Questa mattina, ancora una volta, le acque del fiume Tusciano si sono misteriosamente tinte di nero, generando la solita ridda di commenti polemici sulla situazione ambientale della capofila della Piana del Sele.

Questa mattina, già a partire dalle 7:30 circa, alcuni cittadini hanno notato che il fiume - che nasce sul Monte Polveracchio e attraversa i territori di Acerno, Campagna e Olevano sul Tusciano prima di giungere a Battipaglia - appariva nuovamente inquinato.

Un fenomeno, purtroppo, non nuovo. Da anni infatti, quasi esclusivamente a ridosso del periodo di spremitura delle olive, si verifica la circostanza. E a nulla, finora, sembrano essere serviti i controlli delle forze dell’ordine e dell’Amministrazione comunale, che pure aveva sollecitato gli altri Comuni a intervenire. Il sospetto, proprio per la stagionalità del fenomeno, è che qualche sfrontato frantoio sversi illegalmente i propri rifiuti nel fiume. Del resto, oltre che dalla stagionalità, anche dai ritrovamenti a valle. In più occasioni, infatti, sono stati rinvenuti a foce residui di lavorazione delle olive, che confermerebbero gli sversamenti illegali. Ciononostante, individuare la fonte dell’inquinamento è, ad oggi, ancora impossibile.

