Sabato 10 Marzo 2018, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 16:09

Una domenica in bicicletta. E' la 14° edizione del Gran parco del Sele che domenica 11 marzo si terrà nella città delle terme. Sono centinaia i ciclisti che parteciperanno, chi per agnismo, chi per passione, a questa gara di grande efftto che attraversa l'area termale. Due i tracciati, uno da 40,6 chilomentri, il Granfondo; uno di 32, il Mediofondo, per attraversare molte tipologie di strade. Ce ne saranno di fanghose, anche con dislvelli e salite pendenti. E poi c'è il percorso di "soli" 21 chilomentri del "Cicloturista", un percorso per escursionisti, per chi quindi non ha tanti chilometri nelle gambe ma si diletta sulle due ruote. Organizzazione affidata all'associazione Bike e sport, che ha reso questo evento, in 14 anni, un punto di riferimento per quanti gareggiano in questa tipologia di percorsi, inserendola nel circuito nazionale del "Granfondo".​La partenza, per tutti, è per le ore 9.45 di domenica.