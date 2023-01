Ubriaco e drogato tampona i carabinieri

Non ha avuto riflessi pronti a evitare di finire contro l’auto che lo precedeva. Non un’auto qualunque, ma quella dei Carabinieri. È successo sulla Statale 163 Amalfitana, nei pressi del parcheggio del lungomare. L’auto dei militari della stazione di Maiori, nel rallentare la marcia n prossimità della curva è stata tamponata da una vettura che sopraggiungeva. Alla guida c’era O.D., amalfitano di 49 anni, che non è riuscito a frenare in tempo. A effettuare le costatazioni del sinistro la polizia locale di Minori, diretta dal comandante Giuseppe Rivello, che ha coordinato l’intervento quale organo terzo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che hanno sottoposto l’uomo, già noto agli uffici, al test dell’etilometro. Il tasso alcolemico è risultato di 2,07 grammi per litro, oltre due volte il limite consentito. Portato al presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi, il conducente è stato sottoposto anche al test antidroga risultando positivo alla cocaina. All’uomo, denunciato in stato di libertà per guida sotto effetto di alcol e sostanza stupefacente, è stata ritirata la patente e sequestrata l’automobile ai fini della confisca. Inoltre è stato destinatario di due sanzioni amministrative 2mila euro l’una. Nello scorso mese di ottobre un turista straniero aveva investito sulla Statale Amalfitana, a Praiano, un pedone, omettendo di prestargli soccorso e proseguendo la corsa verso Amalfi. Bloccato nei pressi della frazione Lone da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri, il giovane canadese, alla guida di un’auto a noleggio, venne sottoposto al test alcolemico risultando positivo. Fu denunciato anche lui. Le condizioni del pedone fortunatamente non destarono eccessive preoccupazioni fin dal momento dell’incidente.