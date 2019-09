Sabato 7 Settembre 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 07:16

Arrestato 50enne per i continui maltrattamenti ai danni dell’anziana madre convivente. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti giovedì sera in un appartamento nel centro di Salerno a difesa di una donna continuamente maltrattata dal figlio. A segnalare l’ennesimo litigio era stato uno dei condomini del fabbricato che, spaventato dalle grida provenienti dall’appartamento dei due, ha allertato il numero unico d’emergenza 112 raccontando l’accaduto e fornendo all’operatore di polizia tutte le indicazioni utili per intervenire nel minor tempo possibile. Sul posto è giunta una pattuglia della sezione Volanti (agli ordini del vicequestore Giuseppina Sessa) e, nel portone dello stabile, gli agenti hanno soccorso un’anziana che era molto agitata avendo poco prima litigato violentemente con il figlio 50enne. I due coabitano e l’uomo ha alcuni specifici precedenti per maltrattamenti. Alla base dell’ennesimo litigio, vi sarebbe il comportamento violento da parte del figlio che - spesso poco lucido a causa dell’assunzione di alcolici - maltratterebbe l’anziana madre sia a livello psicologico e sia fisicamente.