Automobilista ubriaco investe una donna dopo aver tamponato tre auto e viene denunciato dai carabinieri. L'incidente stradale è accaduto l'altra notte, tra sabato e domenica, a ridosso della litoranea di Pontecagnano. La donna, 26enne di Salerno, è stata investita da una Volkswagen Golf condotta da uno straniero ubriaco. La malcapitata, che si stava recando in discoteca con un gruppo di amici, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Salerno dove è stata sottoposta alla Tac ed è stata giudicata guaribile in trenta giorni per aver riportato una serie di fratture. Il conducente dell'auto che ha investito la donna non aveva la patente di guida ed è stato sottoposto all'alcoltest che è risultato superiore tre volte al consentito. L'automobilista è stato denunciato a piede libero. Contemporaneamente un altro straniero ha rubato la borsa di un'amica della vittima. Il malvivente, dopo il furto, è fuggito in sella ad una bicicletta ed è stato rincorso da un gruppo di giovani e, per evitare di essere linciato, ha gettato la borsa sull'asfalto.