Uccisero la loro bimba la procura chiede l'ergastolo per i due genitori

Jolanda, la piccola di 8 mesi di Sant’Egidio del Monte Albino, sarebbe stata uccisa dai suoi genitori. Per questi motivi, ieri mattina la Procura ha chiesto la condanna all’ergastolo per Giuseppe Passariello e Immacolata Monti. Ne è convinto il pubblico ministero Roberto Lenza, titolare delle indagini partite nella notte del 21 giugno del 2019, quando il 118 scoprì il corpo della piccola senza vita, in quella casa della frazione di San Lorenzo. La Corte d’Assise di Salerno pronuncerà la sua sentenza il prossimo 29 aprile. Ieri mattina è toccato discutere anche alla difesa di Imma Monti, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Calabrese. Il 26 toccherà al legale di Passariello. Poi altre tre giorni per la sentenza dei giudici. Stando alla requisitoria dell’accusa, i due genitori si sarebbero macchiati delle accuse di omicidio volontario e maltrattamenti. Decisive, a riguardo, le intercettazioni ambientali, registrate quando la coppia fu portata in commissariato a Nocera per i primi accertamenti. Frasi come: «L’omicidio lo abbiamo fatto», «il cuscino tutto in faccia», insieme alla preoccupazione di far sparire il guanciale - secondo quanto detto dalla coppia - sarebbero prove decisive per condannare entrambi. Il movente resta non chiarito, per quanto sia stata sottolineata la circostanza che Passariello mal avrebbe digerito avere una figlia. La moglie, invece, secondo il ragionamento dell’accusa, sarebbe stata vittima dei modi violenti del marito, impossibilitata a reagire e a badare alla piccola. Per la difesa dell’imputata, invece, la morte di Jolanda avvenne per cause naturali. La difesa ha richiamato anche il contenuto di una relazione dei servizi sociali che ben avrebbero avuto conoscenza delle condizioni di quella famiglia. La sera della morte della piccola, fu un’amica della madre, dietro suo sollecito, ad allertare il 118 e spiegando che Jolanda non respirava più. Il medico trovò sul suo corpo edemi, bruciature ed escoriazioni. Oltre ad una lesione aftosa ulcerativa in bocca, che avrebbe impedito alla piccola di deglutire.