Lunedì 22 Luglio 2019, 10:11

La città di Agropoli si prepara a dare l'ultimo saluto a Biagio Manganelli, il giovane morto sabato dopo essersi tuffato dalla barca del padre. Oggi alle 9 e 45, la salma lascerà per l'ultima volta dall'abitazione del giovane in via Campania, nella periferia agropolese, per raggiungere la chiesa della Madonna delle Grazie, dove il parroco, don Bruno Lancuba, celebrerà le esequie. Il sindaco Adamo Coppola ha proclamato il lutto cittadino. Saranno in tanti a partecipare ai funerali dello sfortunato ragazzo: parenti, amici, ma anche semplici conoscenti sconvolti dall'accaduto e desiderosi di stringersi al dolore dei genitori, la mamma Clelia e il papà Giacomo. Per loro è stato un vero e proprio strazio perdere l'unico figlio in una tragedia simile. Biagio era in barca con il padre ieri pomeriggio, intorno alle 15, quando mentre faceva il bagno, la corrente lo ha trascinato al largo. Il papà ha tentato di raggiungerlo per metterlo in salvo ma non c'è stato nulla da fare. Alcuni diportisti nel vedere l'imbarcazione ingovernata che si avvicinava agli scogli del molo di sopraflutto del porto di Agropoli, hanno fatto scattare l'allarme. Giuseppe Manganelli è stato tratto in salvo dagli uomini della Guardia Costiera di Agropoli, diretti dal comandante Giulio Cimmino, per Biagio invece, non c'è stato nulla da fare.