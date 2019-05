Venerdì 3 Maggio 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 06:25

Un'overdose ha stroncato la vita di un 43enne salernitano. Il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita in un appartamento di via Oberdan, nel centro di Salerno, oggi pomeriggio intorno alle 16. Il tossicodipendente ha avvertito il malore e subito sono stati allertati i soccorsi: inviata dal 118, sul posto, un'ambulanza per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Fatale, evidentemente, gli è stata la dose di droga che aveva assunto. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne avvertendo dell'accaduto anche la centrale operativa delle forze dell'ordine. In via Oberdan è così giunta una pattuglia della sezione Volanti: gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso avvertendo, al tempo stesso, il magistrato di turno e predisporre così tutti gli accertamenti di rito che chiariscano senza alcun dubbio le precise cause della morte dell'uomo. Il malore, che gli è stato fatale, potrebbe essere scaturito dalle condizioni fisiche già debilitate a causa dello stato di tossicodipendenza o dall'assunzione dell'ultima dose di droga.