Ucraini a Salerno, sos del prefetto: «Business della finta solidarietà»

«Il numero dei profughi ucraini in arrivo a Salerno non è al momento quantificabile. Il fenomeno di migrazione è monitorato quotidianamente. La Regione Campania è sicuramente tra quelle più attive sul fronte dell'accoglienza poiché, come era prevedibile, i cittadini ucraini privi di legami familiari/amicali presso cui ottenere ospitalità si sono riversati nelle città sedi di ambasciata e consolati, dunque a Roma, Milano, Bologna e Napoli....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati