«In Ucraina tutto è perduto, qui a Cava mi sento a casa»

«Non saremo più gli stessi. Io non sarò più quella di prima. Forse non avrò più la mia casa. Mi auguro di poter riabbracciare mio marito e mio figlio, ma è certo che l’Ucraina e noi tutti, dopo tutto questo, avremo una pelle diversa». Olena Shulyak, 37 anni, da venerdì notte è a Cava de’ Tirreni, ospite di Annagrazia, Mariacristina e Eliana Lamberti, che hanno messo a sua disposizione un appartamento, in località San Pietro, affinché possa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati