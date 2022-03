Ucraina, salvadanai in tutti i negozi: «Aiutiamo chi ha bisogno»

Salvadanai in tutti gli esercizi commerciali, chiese, scuole ed uffici pubblici per una raccolta fondi a tappeto in segno di solidarietà alle popolazioni ucraine. Accade a Sassano, nel Salernitano.

«Aiutiamo chi ha bisogno»: questa la frase apposta sulle decine e decine di salvadanai che in queste ore addetti del Comune stanno distribuendo nelle edicole, ristoranti, pizzerie, aziende agricole, opifici industriali, uffici pubblici e privati presenti sul territorio comunale del centro agricolo-commerciale del Vallo di Diano.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Ucraina, l’appello di Yarina da Salerno: «Corridoi... LA MANIFESTAZIONE Salerno solidale con l'Ucraina: «Sì al corridoio... IL SUPPORTO Ucraina, ospedale Santobono di Napoli pronto a fornire assistenza ai...

«Siamo certi che i nostri concittadini - dichiara il sindaco di Sassano, Domenico Rubino - aderiranno in massa a questa iniziativa. I fondi che raccoglieremo saranno destinati soprattutto ai bambini ucraini provati da questo atroce conflitto bellico». Nei giorni scorsi a Sassano sono stati raccolti medicinali e beni di prima necessità da parte dei ragazzi del locale Forum dei Giovani, materiale già consegnato ed in viaggio verso l'Ucraina.