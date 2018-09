Udienza processo bis sulla frana di Montalbino, sit in al tribunale di Nocera Inferiore

Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:30

Prima udienza del processo bis sulla frana di Montalbino del 4 marzo 2005, il comitato "Rete Difesa del Territorio" annuncia sit in al tribunale di Nocera Inferiore.A partire dalle 08:30 di domani mattina, giovedì 20 settembre, presso il tribunale di Nocera Inferiore parenti delle vittime, il comitato "Rete Difesa del Territorio", l'associazione "Legambiente" di Nocera Inferiore e semplici cittadini organizzeranno un sit in per tenere accesa l'attenzione sulla vicenda.La frana staccatasi da Montalbino, a seguito dei lavori di estrazione nella vicina cava gestita dalla famiglia Amato, aveva causato la morte di 3 persone, oltre all'inagibilità di diverse abitazioni della zona pedemontana nocerina.Ad annunciarlo sono stati Alfonso Mazzariello, del comitato "Vittime della frana 4 marzo 2005", Mauro Di Serio, del comitato "Rete Difesa del Territorio", e Mario Alfano di "Legambiente", durante la conferenza stampa di lunedì 17 settembre scorso tenutasi presso il centro di quartiere "San Giusseppe" del rione Vescovado.Una conferenza stampa a cui ha preso parte anche Manlio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, il quale si è reso disponibile a verificare le condizioni per costituirsi parte civile al processo.