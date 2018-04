Giovedì 5 Aprile 2018, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La guardia di finanza di Scafati ha eseguito ulteriori controlli nei confronti di enti non commerciali con scopi socio-culturali aventi sede nel Comune di Sarno. Gli interventi di polizia economico-finanziaria posti in essere hanno riguardato alcuni enti 'no profit' che utilizzavano forme giuridiche associative per mascherare attività che, invece, sono risultate vere e proprie attività commerciali, abilmente dissimulate al fine di beneficiare in maniera indebita di un regime tributario di favore previsto dall'ordinamento fiscale.Le 3 «associazioni» individuate svolgevano a tutti gli effetti l'attività di bar con somministrazione di cibi e bevande anche ai soggetti non associati. In particolare, all'interno di uno dei bar, oltre a tutte le attrezzature necessarie per svolgere l'attività, è stato rinvenuto un intero scaffale su cui erano esposti i vari tipi di alimenti posti in vendita, compresa la pasta. Sono così scattate le conseguenti segnalazioni agli uffici comunali competenti che ora dovranno disporre la chiusura di queste associazioni «fake». Per tutte i falsi enti «no profit» sono scattati anche i controlli fiscali per sottoporre alla prevista tassazione i redditi e i volumi d'affari derivanti dalle attività commerciali in effetti esercitate.