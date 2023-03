Ufo avvistati a Salerno: «Oggetti che si illuminano, non c'è spiegazione»

C'è stato uno straordinario avvistamento di Ufo a Salerno.

Sono stati effettuati numerosi riscontri, svariate verifiche e ricerche per venire a capo dell'incredibile avvistamento ufo di Salerno del 14 marzo. Se nel frattempo non salterà fuori una spiegazione, l'ufo file sarà classificato come uno dei più grandi avvistamenti ufo (o uap, con più moderna terminologia) degli ultimi anni.

Il testimone, mercoledì 14 marzo, intorno alle 7 e 10, era intento a fumare una sigaretta fuori al balcone di casa a Salerno, zona Pastena. Scrutando il cielo poco nuvoloso, "macchiato" di nuvole bianche, scorgeva degli strani puntini volanti neri che si stagliavano nel cielo in lontananza.

Sulle prime credeva trattarsi di gabbiani o poiane, volatili stanziali in quelle zone. Man mano che gli oggetti si avvicinavano constatava che non erano affatto uccelli, cominciando a filmare il fenomeno e chiamando la sua compagna ad osservare l'insolito evento.

Davanti agli occhi degli sbigottiti testimoni, volavano 4 oggetti scuri, abbastanza inquietanti, che cambiavano in continuazione assetto di volo reciproco, separati tra loro, ma come se fossero uniti da una calamita: tuttavia, nulla di materiale li univa.

Sembravano, addirittura, attorcigliarsi reciprocamente. La paura e lo sconcerto dei testimoni è aumentata sia per l'avvicinarsi degli strani oggetti, sia perché, ad un certo momento, uno alla volta, si sono illuminati da un lato, in maniera abbagliante e accecante, fino ad apparire come se fossero incendiati, ma non c'era fumo.

Grande stupore anche tra i ricercatori del Centro Ufologico Mediterraneo, guidati dal presidente Angelo Carannante, che hanno svolto accurate indagini ed analizzato il video, risultato autentico.

Si era pensato a volatili, palloni meteorologici, droni e ad ogni altra possibilità: nulla di tutto ciò, nonostante ripetute e meticolose ricerche. Forse si tratta di una tecnologia segreta e molto avanzata? Già, ma perchè, utilizzarla in uno spazio aereo piuttosto popolato nell'area sottostante?

Sono stati finanche consultati esponenti dell'aeronautica in pensione, che anch'essi meravigliati, non hanno saputo dare una soluzione all'enigma. Maggiori particolari ed approfondimenti, con i risultati delle indagini, oltreché immagini e video, si possono trovare su YouTube.

Mentre le indagini proseguono, gli ufologi mediterranei invitano ad inviare i propri avvistamenti, anche se privi di immagini, a centroufologicomediterraneo2@gmail.com.