Ad ascoltare le parole e le testimonianze di chi l’ha accompagnata in tutte le battaglie, sembra di rivederla ancora una volta mentre «con la sua bomboletta dell’ossigeno nell’ultimo periodo girava per i reparti dell’ospedale per prendere nota dei disagi dei pazienti e delle persone, nonostante tutto». Ieri, compagni e compagne si sono riuniti in assemblea «come avrebbe voluto lei» davanti alla Casa del Commiato di fronte al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per un breve saluto in ricordo di Margaret Cittadino, storica sindacalista e presidente del Tribunale del Malato. Un via-vai di persone che dalla mattina fino a tarda sera hanno voluto rendere omaggio ad una combattente, attivista, una donna dalle spalle gracili su cui portava comunque con forza tutte «le spalle degli altri». A cominciare dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ieri mattina si è recato presso la struttura, passando per gli esponenti della Sinistra cittadini, dei sindacalisti, del mondo dell’attivismo e dell’associazionismo. Tutti ieri hanno voluto ricordare una donna che ha speso la sua vita per gli altri, per i malati, per chi attraverso la sua voce voleva combattere le ingiustizie. A prendere parola è il fratello Franz, al suo fianco e non legato soltanto dal “sangue” ma anche dalle lotte che hanno portato avanti mano nella mano nella città di Salerno e non solo. «Lei girava con la bomboletta dell’ossigeno in ogni reparto, anche ultimamente, per prendere nota dei disagi delle persone – ha ribadito il fratello - nonostante tutto voleva essere vicina a tutti». Una madre, una moglie, una sorella ma soprattutto una donna per le donne sempre pronta a tendere la mano e a combattere contro i soprusi, le discriminazioni, le violenze: «È stata una donna con delle gracili spalle – hanno ribadito alcune sindacaliste presenti - ma su quelle spalle portava tutti noi. La nostra paura è che compagni come Margaret che hanno impiegato la loro vita per i più deboli vadano via, lasciandoci sempre più poveri. Molti devono prendere esempio da questa persona, da donne come lei, soprattutto i più giovani». Una bandiera della Palestina ieri ha “guardato” tutti mentre riuniti in un’assemblea durata più di un’ora, tanti hanno voluto lasciare il cuore aperto alle testimonianze per imprimere tra parole e pensieri quella che è stata Margaret e lasciarne l’impronta per continuare a «lottare nel solco lasciato da lei». Commozione ma anche tanti pensieri rivolti alle battaglie più importanti condotte in tanti anni: «È molto difficile però come famiglia vogliamo ringraziare tutti – ha ribadito Franz Cittadino – questa è un’assemblea, la facciamo come se lei fosse qui. Mettere insieme le parole è complicato ma abbiamo la consapevolezza di essere stati accanto a lei sempre come Margaret è stata sempre accanto ai più deboli e fragili e agli altri popoli. Al di là delle divisioni e diversità, una comunità di sinistra e laica specie nei momenti di lutto non fa mai mancare la solidarietà che ci fa forti. La cosa bella di questa città è che una comunità esiste e resiste ancora, è fondamentale per le nuove generazioni, un valore per mia sorella Margaret».

Un corpo esile che nascondeva la forza di un gigante, Margaret Cittadino è stata ricordata anche dall’Anpi nella giornata di sabato: «Aveva sempre convintamente rinnovato la tessera Anpi, per manifestare il suo impegno unitariamente antifascista. Come tutti che l’hanno conosciuta – ha scritto in una nota il presidente provinciale Ubaldo Baldi - ricordiamo il suo costante impegno nelle lotte sociali, grandi e piccole, per i lavoratori, gli ammalati, i disagiati. Fiera e tenace anche nei momenti più duri della sua malattia, così la ricorderemo sempre nei nostri animi».