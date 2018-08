Venerdì 3 Agosto 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2018 08:37

Lasciato in casa da solo per ore, maltrattato e offeso per il colore della sua pelle. Era solo un bambino e per anni ha sperimentato l’odio razziale del patrigno, R.A. 43enne di Battipaglia, che non esitava ad umiliarlo e a offenderlo a causa delle sue origini venezuelane. È una drammatica storia familiare quella che, approdata sul tavolo della Procura, è venuta a galla solo alcuni mesi fa quando il padre naturale del minore ha allertato i carabinieri in seguito a un tentativo di aggressione da parte del 43enne battipagliese portando poi alla luce una squallida vicenda di violenza, abbandono e razzismo.Vittima è un ragazzino di soli 11 anni che, da quando ne aveva appena 8, ha vissuto un inferno sul quale, ora, oltre alla Procura ordinaria, indaga anche quella minorile per eventuali provvedimenti a carico della madre del ragazzino finita anche lei sotto accusa. «Asino marocchino»: così il patrigno si rivolgeva a lui spintonandolo e aggredendolo per ogni nonnulla. Il 43enne battipagliese avrebbe poi anche tentato di ostacolare i rapporti tra il piccolo e il suo padre naturale dicendo alla sua compagna e davanti al bambino che non voleva marocchini davanti casa.