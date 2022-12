Un albero di Natale all'uncinetto, Altavilla Silentina si colora con la fantasia

Un albero di Natale fatto tutto all'uncinetto è stato acceso ad Altavilla Silentina, realizzato dalle "Uncinettine", un nutrito gruppo di signore appassionate di uncinetto che donano il proprio tempo anche per lavori solidali.



Nella piazzetta di via Saverio Pipino, a Cerrelli, frazione di Altavilla, questo speciale albero si è illuminato con i colori della fantasia.

Un lavoro pregevole che ha visto l'amministrazione ringraziare attraverso un attestato di merito e di riconoscenza "per aver colorato anche quest’anno Altavilla con delle mattonelle realizzate con l’uncinetto. Siete fantastiche. Grazie ancora per il vostro immenso lavoro, per il grande impegno e la gioia con cui avete realizzato tutto", è il messaggio dedicato loro.