Un albero per il partigiano valdianese ucciso dai nazisti

A San Pietro al Tanagro è stato ricordato il partigiano Antonio Montella, originario del piccolo centro del Vallo di Diano ed ucciso nel 1944 dai tedeschi a Sommariva del Bosco a soli 36 anni. L’evento è organizzato dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) e da Kinokami APS, associazione di promozione sociale di San Pietro al Tanagro. È stata una giornata di ricordo per onorare la memoria del partigiano e per celebrare il valore della libertà conquistata grazie alla lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della giornata, c'è stata la piantumazione di un albero nella villa comunale del paese. Un gesto simbolico per rendere omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà dell’Italia e per la sconfitta del nazifascismo.

“Un gesto per ricordare chi è morto per la nostra libertà”, hanno ricordato gli organizzatori e l'amministrazione comunale presente.