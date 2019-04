Mercoledì 24 Aprile 2019, 14:06

Un viaggio in autostrada a bordo di un Doblò. Non certo comodo ma non per l'auto bensì per il passeggero: un asino. Un viaggio particolare immortalato dagli autori del video e delle foto, valdianesi di ritorno da Napoli ed in viaggio sull’autostrada A3 Napoli-Salerno. In fila al casello ecco la sorpresa: il passeggero seduto nell’autovettura affianco ha sicuramente qualcosa di particolare e di diverso dal comune: in effetti è un asino.