Un boato poi le fiamme si indaga sul rogo di auto

Alba di terrore, ieri, a Vietri sul Mare. Ben cinque autovetture sono state distrutte da un incendio che si è verificato poco prima delle 5 nel cuore di Raito. A svegliare i residenti è stato prima un forte boato e poi il bagliore delle fiamme che hanno avvolto in pochi istanti le autovetture parcheggiate sul ciglio della provinciale 79. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigli del fuoco con due automezzi, ma si è reso necessario anche il supporto di un’autobotte dalla sede centrale. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa due ore. Successivamente i caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza provvisoria degli autoveicoli coinvolti nell’incendio: una Fiat Punto, un’Opel corsa, una Nissan Qashqai, una Dacia Sandero e una Suzuki Splash. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dalla pista dolosa ad un corto circuito. Ad eseguire le indagini sono i carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, diretti dal luogotenente Antonio Fogliame. Stando alle prime notizie le cause del rogo sarebbero di natura accidentale. Le fiamme, infatti, sarebbero partite da un’autovettura per poi propagarsi alle altre parcheggiate accanto. Dal momento che è stato disposto anche il sequestro conservativo delle vetture coinvolte, le indagini proseguiranno. E sempre a Vietri sul Mare, l’acquazzone che si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì ha provocato l’allagamento dei locali dell’Asl in via Costiera Amalfitana, al di sotto di piazza Matteotti.