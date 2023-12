Un calendario realizzato dagli studenti del liceo Sabatini Menna per costruire un ospedale in Congo

Un calendario di solidarietà per costruire un ospedale nel cuore della Repubblica Democratica del Congo. L’iniziativa porta il nome dell’associazione onlus Pueri Gaudium, guidata dall’assessore comunale all’istruzione di Salerno, Gaetana Falcone.

La struttura sanitaria sorgerà a Longwama, a poca distanza dal villaggio di Kimpanga dove la onlus salernitana ha già realizzato una scuola e completato, nei mesi scorsi, la costruzione dei servizi igienici. Serve ora un ulteriore sforzo economico per procedere con l’edificazione dell’ospedale e programmare l’acquisto delle necessarie attrezzature mediche.

Il calendario che sarà venduto a scopo benefico è stato realizzato dall’estro creativo degli studenti del liceo artistico Sabatini Menna di Salerno. “L’iniziativa ha uno scopo umanitario – spiega la dirigente scolastica Renata Florimonte – e al contempo servirà a costruire negli studenti un senso di cittadinanza plurima, sentendo il mondo come opportunità e casa”.

A realizzare il calendario è stata la prima E del liceo artistico di Salerno. Per l’assessore Falcone, missionaria da anni in Congo, “il valore dell’iniziativa è far conoscere ciò che stiamo realizzando in un posto dove manca tutto, abbiamo costruito due pozzi, una scuola per 600 alunni, adesso ci apprestiamo a realizzare con questa raccolta fondi anche un ospedale”.

L'iniziativa è stata presentata in giornata al Comune di Salerno alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.