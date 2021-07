Un chilo di marijuana nascosto in casa: arrestato un giovane insospettabile

Un ventenne insospettabile di Sant'Arsenio è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Paolo Cristinziano hanno messo in atto l'operazione nel pomeriggio di ieri. I carabinieri del nucleo operativo sotto il comando del tenente Martino Galgano hanno fatto scattare le manette nell'ambito di un servizio del controllo del territorio con uomini in borghese.

Il ventenne è stato arrestato dopo alcune perquisizioni in casa e in altri locali nella disponibilità del ventenne e i carabinieri hanno trovato circa un chilo di marijuana in alcuni sacchetti cellophane sigillati. Sono stati inoltre sequestrati una serra indoor corrodata da lampade ed essiccatori, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Le indagini però non si fermeranno e si sta ricostruendo la rete dello spaccio. Il giovane è agli arresti domiciliari.