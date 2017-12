Un cilentano nella Youth Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

Martedì 26 Dicembre 2017, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 10:39

L'agropolese Francesco Trenga ha superato le selezioni per accedere alla Youth Orchestra del teatro dell'Opera di Roma.Il giovane ha superato l’audizione e ottenendo un posto in orchestra con la tromba. Un traguardo importante per Agropoli che già in estate ha visto protagonista all’Arena di Verona il giovane Andrea Niglio. Il successo è stato possibile anche grazie all’intenso lavoro che è stato e viene ancora svolto dai docenti di musica della scuola media “Gino Rossi Vairo”, in particolare il Docente di tromba M°Antonio Fedullo.La Youth Orchestra è una nuova realtà giovanile istituita dal teatro romano a seguito di una rigorosa selezione. Essa vanta un organico di circa quaranta elementi provenienti da ogni parte dell’Italia che ha all’attivo un ragguardevole repertorio sinfonico e operistico.