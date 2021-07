Incidente in autostrada, ragazzo di Vibonati salva bambini e genitori

Non ha esitato un attimo, Raffaele Maiorano, per salvare due adulti e due bambini coinvolti in un incidente stradale. Si tratta dell'incidente di ieri lungo l'autostrada tra gli svincoli di Petina e Polla, in direzione sud, nel quale una monovolume è andato a sbattere contro il guard rail. Maiorano, sopraggiunto subito dopo, ha visto del fumo uscire dal veicolo e ha capito che occorreva intervenire. Un principio di incendio e così mentre sono stati chiamati i soccorsi, arrivati in pochissimo tempo, il giovane di Vibonati ha estratto il padre, la madre e i due bambini dall'auto e li ha messi in una zona di sicurezza. Pochi istanti dopo e sono arrivati i vigili del fuoco di Sala Consilina con i capisquadra Pasquale Pagano e Bruno Mangieri, il personale del 118 per le cure del caso e i tecnici dell'Anas. Nel video gli istanti successivi al salvataggio.

Il ragazzo di Vibonati seguiva sul proprio mezzo la vettura protagonista del sinistro, in viaggio per questioni lavorative, quando ha assistito alla scena. A mani nude ha liberato i bimbi dalle cinture di sicurezza e li messi al sicuro poi ha provveduto ai due genitori, visibilmente sotto shock, il padre leggermente ferito e curato all'ospedale "Luigi Curto" di Polla