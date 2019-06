Lunedì 10 Giugno 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 09:41

PAGANI. Sono stazionarie le condizioni di un bambino di 5 mesi, rimasto ferito giorni in un incidente stradale avvenuto sabato, intorno alle 20, sul'Autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza del comune di Pagani. Il piccolo, dopo essere stato trasferito a Nocera Inferiore, era poi finito a Napoli, al Santobono. Al presidio di Nocera erano rimasti i genitori e la sorellina del piccolo, di 2 anni. La famiglia tutta viaggiava da Caserta in direzione Salerno: al chilometro 39 e 100, poco prima dell'uscita dal casello di Nocera-Pagani, la vettura avrebbe perso il controllo, finendo su entrambi i lati della carreggiata, a forte velocità. Sulle cause sta indagando la polstrada di Caserta. I quattro occupanti, tutti feriti, sono stati condotti all'ospedale più vicino, quello di Nocera Inferiore, l'Umberto I. Ma le condizioni che destavano più preoccupazione erano quelle del neonato, di appena cinque mesi. I medici gli hanno diagnosticato una contusione da affrontare quanto prima. A quel punto, la direzione dell'ospedale ha disposto il trasferimento del piccolo all'ospedale di Napoli, specializzato nella cura dei bambini. La famiglia è invece stata dimessa, per poi raggiungere con propri mezzi il piccolo al Santobono. Nella giornata di oggi potrebbero esserci nuovi aggiornamenti sulla sua condizione.