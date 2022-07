Un milione di utili nel 2021, è record: Ecoambiente pensa al futuro

Sono lontani, per fortuna, i tempi in cui la società provinciale EcoAmbiente faceva addirittura fatica a pagare gli stipendi dei dipendenti. Il percorso di rilancio della società provinciale segna, oggi, un traguardo molto importante: si è infatti chiuso con utile di 1 milione e 50mila euro, al netto delle imposte, il bilancio consuntivo 2021. Ma non è finita perchè la piccola rivoluzione avviata dal presidente Vincenzo Petrosino, presto potrebbe regalare a Battipaglia un massiccio ammodernamento dell'impianto da circa 33 milioni di euro.





Superata la fase di liquidazione e ristrutturato il debito, EcoAmbiente comincia, dunque, a consolidare i propri conti e a produrre utili a sei zeri. Il bilancio della partecipata è stato approvato nel pomeriggio di martedì dal cConsiglio dell'Eda Salerno, l'ente di cui Ecoambiente è braccio operativo e da cui ha avuto in affidamento la gestione degli impianti pubblici del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Salerno. Cresce il fatturato che passa dai 26 milioni 369 mila euro del 2020 ai 35milioni 136 mila del 2021. Un risultato in cui ancora non incide la gestione dell'impianto di compostaggio di Eboli in cui Ecoambiente ha iniziato ad operare a fine dicembre 2021. «Mi preme evidenziare - ha commentato Vincenzo Petrosino, presidente del Consiglio di amministrazione di Ecoambiente Salerno - che dal bilancio consuntivo 2021 emerge la recuperata solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità di mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine». Il risultato, per Petrosino, trova spiegazione nel rinnovato approccio al lavoro: »I progressi tecnici ed i miglioramenti organizzativi fanno sì che cresca il potenziale contributo di ciascun dipendente ai risultati, favorendo in tal modo lo sviluppo di un clima sociale disteso, propositivo e incline al miglioramento».



Sono, invece, in fase di ultimazione i lavori avviati nei mesi scorso all'impianto di Battipaglia che permetteranno di risolvere due annosi problemi: l'adeguamento dei piazzali, la separazione delle acque e il potenziamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia provenienti dai piazzali e dalle coperture dei fabbricati e interviene sull'adeguamento impiantistico dell'edificio mediante il raddoppio della platea insufflata esistente di biostabilizzazione della frazione umida tritovagliata che permette la stablizzazione dei residui umidi del secco da trattare. Il termine per la consegna delle opere è fissato alla fine del mese d'agosto ma in pentola bolle molto altro visto che è atteso, proprio in queste settimane, il riscontro sulla richiesta di finanziamento avanzato alla Regione Campania per un generale ammodernamento della struttura che potrebbe così rilanciare ulteriormente le proprie attività. Complessivamente il maxi-intervento costerebbe 33 milioni di euro, 28 dei quali sarebbero impiegati per la realizzazione delle opere. La richiesta è attualmente ancora in Regione Campania da cui s'attendono risposte a strettissimo giro.

ca.in.