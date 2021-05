Un tuffo nel fiume Sele, è la tradizionale Vagnatura delle pecore

Un tuffo dove l'acqua è più blu, ma per le greggi. Il Sele questa mattina ha ospitato la tradizionale Vagnatura, il rito per la pulitura della lana delle pecore, a Contursi Terme. Un tempo il fiume era fondamentale per sanificare la lana prima della tosatura, lo era soprattutto nell'area termale dove le acque del fiume si uniscono a quelle minerali e termali che coi loro elementi disinfettanti rendevano i velli ancora più brillanti.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Salerno, movida violenta: Santa Teresablindata dopo la maxi-rissa LA VIOLENZA Due stranieri aggrediti ad Eboli:indagini dei carabinieri LA VIOLENZA Rissa tra immigrati a colpi d'ascia,terrore nel centro di Sarno

Oggi resta la tradizione e la bellezza del rito che continua a ripetersi come lo è stato in passato. I contadini preparano così le loro greggi per un bagno nelle splendide e sane acque, bagno che è festa ed è storia.