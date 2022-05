Una 11enne con emorragia cerebrale salvata all'ospedale di Oliveto Citra

Drammatica domenica per una famiglia di Colliano. La loro bambina di 11 anni ha avuto un malore improvviso, vomito, incapacità di esprimersi. Sembrava in stato confusionale.

Senza perdere tempo è stata subito messa in auto e trasportata ad Oliveto Citra, presso l'ospedale San Francesco d'Assisi.

Dinanzi ai medici già allertati, è arrivata la piccola a cui sono stati eseguiti tutti gli interventi e gli esami per capire cosa stesse accadendo. Malgrado la giovanissima età, la bambina aveva una emorragia cerebrale. In Pronto soccorso, insieme ai medici della rianimazione, la bambina è stata stabilizzata salvandola e poi è stata trasportata d'urgenza, con un elisoccorso, al Santobono di Napoli. Qui è ora in prognosi riservata.