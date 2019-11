Ancora un arresto per droga a Pagani. Nell'ambito di un'attività condotta venerdì pomeriggio i carabinieri della locale tenenza, coordinati dal comandante Simone Cannatelli, hanno sorpreso un noto pregudicato del posto in flagranza di reato. A.G. era a casa quando i militari hanno bussato alla porta per un controllo. Nel suo appartamento, in via Madonna di Fatima, i carabinieri hanno rinvenuto circa dieci grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. La droga era nascosta in cucina, all'interno del contenitore in plastica per sorprese dell'uovo kinder. Rinvenuto e sequestrato anche materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, compreso un particolarissimo bilancino di precisione, dall'apparente forma di una comune chiave-telecomando per auto. Il pregiudicato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

