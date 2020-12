Questa mattina Sala Consilina si è svegliata con uno striscione lungo 33 metri riportante una frase del poeta Franco Arminio: “Tornate, non dovete fare altro, qui se ne sono andati tutti specialmente chi è rimasto”. Una dedica d'amore per il proprio paese. La scritta è stata affissa lungo la centralissima via Mezzacapo, da persona per ora ignote. Si presume si tratti di giovani attivisti del posto. Una frase nera su cartelloni gialli che dopo circa due ore è stata fatta cancellare dal sindaco Francesco Cavallone.

