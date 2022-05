“Una Difficile Commedia”, a Salerno va in scena il precario equilibrio di coppia

Una giovane coppia, formata da Francesco e Rosa, convive all’interno di una piccola ma originale mansarda. Francesco è un uomo di trentotto anni, si occupa principalmente di start up ed ha un sogno: realizzarne una tutta sua producendo su scala mondiale boccette di vetro che contengano la fragranza dell’essenza dei luoghi del mondo, “Life Fragrance”. Rosa, di poco più piccola, è un’infermiera di un piccolo paesino della provincia campana che sente la maturità giusta per fare un passo avanti nella propria vita e realizzare il suo desiderio di essere madre.

L’equilibrio già precario tra i due verrà completamente stravolto quando si troveranno ad ospitare il fratello di lei, Antonio, per il periodo di assenza della madre, partita per un viaggio in Europa. Antonio soffre tuttavia di una particolare sindrome: nonostante infatti abbia solo trentasei anni, agisce e si comporta come fosse affetto da un’avanzata forma di demenza senile.

La convivenza fra i tre, pur iniziata sotto le migliori intenzioni, sfocerà inevitabilmente in un collasso della coppia che, dopo i numerosi sforzi nell’assecondarlo, deciderà, su consiglio del medico di famiglia e psichiatra, il dottor Salvatore Biondi, di chiuderlo in un centro di assistenza in attesa del ritorno della madre. Antonio però ha in serbo una sorpresa per entrambi.

In scena sabato 4 alle ore 21.00 e domenica 5 giugno alle ore 18.00 il debutto di Una Difficile Commedia, scritta e diretta da Guglielmo Lipari presso il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno. La commedia rappresenta anche il primo debutto ufficiale della neonata Luci della Ribalta, associazione campana che intende produrre e promuovere la cultura teatrale con progetti inediti e originali.

La commedia in due atti vede in scena Vincenzo Triggiano, Anna Rapoli, Marco Abate e Mauro Collina. Le musiche originali sono di Ernesto Tortorella, le scenografie di Valeria Emanuele e i costumi di Rossella Ronca.