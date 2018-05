Giovedì 17 Maggio 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 18:19

La colpa delle sue sventure sono le istituzioni statali. Per questo motivo una donna di 53 anni dalle 14 di oggi ha bloccato l’ingresso del parcheggio utilizzato dai dipendenti del municipio di Nocera Superiore. Gli impiegati non hanno potuto lasciare gli uffici. Barricata nella vettura, la signora, che è in evidente stato di alterazione psichico, si è rifiutata di spostarsi. Inutili i tentativi della polizia municipale e dei carabinieri. Il sindaco ha firmato un Tso, il trattamento sanitario obbligatorio. Il personale di un’ambulanza del 118 è sul posto in attesa di poter intervenire.